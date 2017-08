Hoe Marine Le Pen het helemaal verknoeide

Ze had de wind in de zeilen. Nadat ze de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen had overleefd, wilde ze Emmanuel Macron het vuur aan de schenen leggen. Maar op woensdag 3 mei, tijdens het finale televisiedebat, ging Marine Le Pen ten onder. En 16 miljoen kijkers zagen het gebeuren. Een reconstructie.