Hoe kun je meteen na de terugkeer van een soort voor een dodelijk beheer pleiten?

De wolf is aan een opmars bezig. De soort herstelt van een eeuwenlange genadeloze vervolging, mede doordat ze zich goed aanpast aan een leven in het zog van de voor wolven vredevollere mens. Zo gebruikt ze 's nachts autowegen om zich te verplaatsen - dat gaat gemakkelijker. Her en der valt er een mak schaap als slachtoffer, hoewel de meeste Europese wolven échte jagers blijven. Nu Naya de Wolvin in Limburg is neergestreken, is er hoop dat er op termijn een efficiënte, want natuurlijke oplossing, komt voor de opmars van het everzwijn.

