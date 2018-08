Hoe kon de snelwegbrug bij Genua instorten?

'De instorting is voor ons totaal onverwacht en onvoorspelbaar, rekening houdend met de uitgevoerde monitoring', zegt Stefano Marigliani, regionaal directeur van snelweguitbater Autostrade per l'Italia, aan de krant Corriere della Sera over de instorting van een snelwegbrug in Genua waarbij minstens 35 mensen om het leven kwamen.

Volgens Marigliani 'was er absoluut geen enkele reden om aan te nemen dat de brug gevaarlijk was'. De constructie werd regelmatig onderhouden, klinkt het.

Onderhoudswerkzaamheden die in 2016 begonnen zijn, waren bijna afgerond. De snelweguitbater gebruikt naar eigen zeggen 'de modernste middelen' om de veiligheid van de constructie te controleren. Er werden reflectometrische tests uitgevoerd om de binnenkant van het beton te controleren. 'Bij de laatste testen van begin 2017 kwamen geen problemen aan het licht', zegt Marigliani.

'Schuldigen zullen worden gevonden'

Verschillende Italiaanse media voeren een ingenieur op die in 2016 waarschuwde dat de onderhoudskosten van de brug de pan uit swingden. 'Die brug is een vergissing, vroeg of laat moet ze afgebroken worden, maar ik weet niet wanneer', zei ingenieur Antonio Brencich toen. Hij maakte gewag van rekenfouten en zei dat architect Riccardo Morandi verkeerd inschatte wat met de structuur van gewapend beton na verloop van tijd zou gebeuren. De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zijn programma in allerijl gewijzigd en bezoekt dinsdagavond de plaats van de ramp.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft dinsdag beloofd dat de schuldigen voor het instorten van de snelwegbrug zullen worden gevonden. 'Wij zullen er alles aan doen om de verantwoordelijkheid voor deze onmenselijke ramp uit te klaren', zei de bewindsman.