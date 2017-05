Hoe journalisten de strijd tegen alternatieve feiten aan het verliezen zijn

Twee dagen eerder, op vrijdag 20 januari, had de baas van Kellyanne Conway de eed afgelegd. De opkomst leek in niets op de 'recordmenigte' die de president-elect in het vooruitzicht had gesteld. Dat kon nog een tijdje gemaskeerd worden, en gerelativeerd, maar vrij snel begonnen foto's de ronde te doen die niets aan de verbeelding overlieten. Donald Trump had bij verre niet de menigte op de been had gebracht die 8 jaar eerder voor Barack Obama was samengestroomd. De opkomst voor Obama werd geschat op 1,8 tot 1,9 miljoen. Voor Trump is er nooit een enigszins officiële schatting gekomen, maar het metrosysteem van Washington vervoerde op 20 januari niet veel meer dan een derde van het aantal passagiers dat voor Obama was opgedaagd. Men begon te speculeren over hoe weinig volk er wel was geweest, onverlaten hadden het over 'slechts enkele honderdduizenden', wat ook weer in tegenspraak was met de metrocijfers.

...