Hoe het Hooggerechtshof oordeelde dat immigranten minder grondwettelijke rechten hebben

Op een normale dag in februari 2013 reed Mark Hwang door Los Angeles. Zijn eenjarige zoon zat op de achterbank, zijn vrouw Sarah zat met hun pasgeboren tweeling thuis op de bank. Hwang werd aangehouden. Hij zou zijn knipperlicht niet gebruikt hebben toen hij van baan wisselde. Hwang gaf de agent zijn identificatiebewijs. De agent vroeg hem of hij ooit veroordeeld was voor een misdrijf. Hwang zei de waarheid, schrijft hij in een blog op de website van burgerrechtenbeweging ACLU. Dat hij toen hij begin 20 was, was veroordeeld voor het bezit en de intentie tot verkoop van marihuana. Daarvoor had hij kort in de cel gezeten. 'Sindsdien had ik niet meer in de problemen gezeten', schrijft Hwang. Toch zei de agent dat hij 'zijn situatie' aan een rechter moest uitleggen. Hwang werd in de boeien geslagen en in de politie-auto gezet. Een andere agent bracht met Hwangs auto zijn zoontje naar huis.

