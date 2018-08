Hoe het Chinese middenveld de laatste wilde rivier redde: 'De overheid luistert soms'

Het is een eindje klimmen tot aan het verlaten uitkijkplatform. Wie in de verte kijkt, ziet de 4500 meter hoge sneeuwtoppen van het Biluo-gebergte. Beneden ligt de vallei, nog in ochtendmist gehuld. Maar zodra de eerste zonnestralen uitkomen, trekken de mistwolken weg en komt de meanderende rivier tevoorschijn. Hier ligt de eerste grote bocht van de Nu-rivier in de zuidwestelijke provincie Yunnan. In het adembenemende landschap zou een stuwdam gestaan hebben. Een uit een cascade van dertien, waarvan enkele meer dan driehonderd meter hoog. De dammen zouden samen meer energie opwekken dan de Drieklovendam, 's werelds grootste waterkrachtcentrale.

