Hoe het asbestverhaal gewoon verder gaat

De Belgische groep Etex, voorheen Eternit, was tussen 1989 en 2001 aandeelhouder van vijf asbestfabrieken in India. Hoewel toen al lang bekend was dat asbest kankerverwekkend is, sprong Etex bijzonder slordig om met de gezondheid van zijn werkkrachten. Knack trok naar India en sprak er met arbeiders die slachtoffer werden van 'de stille moordenaar'.