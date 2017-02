Hoe halen bedrijven onderzoeksopdrachten binnen? Manna voor de veiligheidsindustrie

In de Group of Personalities die aan de grondslag ligt van het Europese programma voor veiligheidsonderzoek was de wapenindustrie goed vertegenwoordigd. Toplui van wapenproducenten zoals Thales (Frankrijk), Finmeccanica (Italië), BAE Systems (Verenigd Koninkrijk) en EADS (nu Airbus) hadden er een zetel, naast hooggeplaatste politici en technologiebedrijven als Siemens (Duitsland) en Ericsson (Zweden).