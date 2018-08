Hoe gevaarlijk is Matteo Salvini? Een portret van een geslepen bullebak

Meer nog dan in andere landen is augustus in Italië de vakantiemaand bij uitstek. Het land draait dan op halve kracht: de meeste Italianen liggen aan het strand. Dat deden ook drie jongemannen, daags nadat ze vorige week een ei naar het hoofd hadden gegooid van Daisy Osakue, een Italiaanse atlete met Nigeriaanse roots. De getalenteerde discuswerpster kreeg een stukje eierschaal in haar oog, en even werd gevreesd voor haar deelname aan het EK atletiek in Berlijn. Toen de jongens nietsvermoedend terugkeerden van het strand merkten ze dat ze nationaal voorpaginanieuws en zelfs wereldnieuws waren geworden. Osakue vertelde naderhand op televisie dat ze in Italië weliswaar vaak verbaal racistisch geweld had meegemaakt, maar dat dit de allereerste fysieke agressie was.

