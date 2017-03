Hoe François Fillon het steeds heter onder de voeten krijgt

De heisa begint wanneer het satirische blad Le Canard Enchaîné aan het licht brengt dat Penelope Fillon, echtgenote van de Franse Republikeinse presidentskandidaat François Fillon, van 1986 tot 2013 als medewerkster van haar man en later van Fillons opvolger heeft gewerkt, op kosten van het parlement. Ze zou ook een nepjob hebben gehad bij een tijdschrift van Marc Ladreit de Lacharrière, een kennis van haar man. Het echtpaar ontkende de beschuldigingen, maar in een oud interview van The Sunday Telegraph bleek Penelope het tegendeel te hebben beweerd.

...