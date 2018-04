Hoe Donald Trump de Nobelprijs voor de Vrede kan winnen

Het was als een crisis in slow motion. Een krachtmeting tussen twee markante politieke persoonlijkheden: de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. Ruim een jaar hielden het opbod tussen beide kampen, de raketlanceringen, de Twitter-uithalen, de vliegdekschepen en de bommenwerpers ons in de ban. Als we ooit zicht zullen krijgen op de geheime besluitvorming zal pas écht duidelijk worden hoe dicht Washington en Pyongyang bij een gewapend treffen hebben gestaan.

