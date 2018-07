Hoe de opvang van minderjarige migranten in Amerika big business is

Het harde immigratiebeleid van de Trump-regering in de VS, bekend als 'zero tolerance', kent een aantal onverwachte winnaars. Voor de het opvangen danwel opsluiten van migranten die zonder geldige immigratiedocumenten de grens over komen worden private partijen ingeschakeld. Soms zijn het non-profits, soms beursgenoteerde bedrijven. Afgelopen week werd bekend dat Geo Group en CoreCivic, twee beursgenoteerde gevangenisbedrijven, beide 250.000 dollar doneerden aan de Trump-campagne. Hoewel er volgens de New York Timesgeen direct bewijs is voor vals spel, spinnen beide bedrijven garen bij het extra strenge beleid onder president Donald Trump en justitieminister Jeff Sessions.

