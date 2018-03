Hoe de militaire machtsverhoudingen in de wereld kantelen: 'Rusland gebruikt Syrië als proeftuin'

Door de moordpoging op de Russische ex-spion Sergei Skripal in het Verenigd Koninkrijk lopen de spanningen tussen Rusland en het Westen verder op. Maar vormt Rusland wel de grootste dreiging? Wat te denken van China? Welke wereldmachten staan anno 2018 militair het sterkst? Knack vroeg het aan Bastian Giegerich en Lucie Beraud-Sudreau van het International Institute for Strategic Studies (IISS) in Londen.