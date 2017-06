Hoe de Amerikaanse politicus zijn eigen kiezers kiest

Het Amerikaanse kiesstelsel is opgedeeld in districten die eens per tien jaar opnieuw ingericht worden. En doorgaans gebeurt dat op zo'n manier dat de partij die op dat moment in de meerderheid is er voordeel van ondervindt. Het zogenaamde 'gerrymanderen' is een belangrijke factor in de polarisatie van de Amerikaanse politiek.