Hoe boert Trump in Latijns-Amerika?

De Amerikaanse president Donald Trump mag gerust een koele minnaar van Latijns-Amerika genoemd worden, zoveel is inmiddels duidelijk. Van zijn grove beledigingen aan het adres van buurland Mexico, die in de hele regio echoën, en zijn belofte het land voor de fameuze muur te doen betalen, tot zijn recente bedreiging om de Venezolaanse president Nicolás Maduro met een 'militaire optie' aan te pakken: vast staat dat Trump nogal wat Latijns-Amerikaanse leiders tegen zich in het harnas jaagt. Wat volgt is een bloemlezing van de Amerikaanse demarches tot dusver in de regio.

...