'Hittegolf in England doet de nakende brexitramp even vergeten'

Ik mag me graag verdiepen in de modedilemma's waarmee een Brit, geconfronteerd met onverwachte hitte, worstelt. Zoals: kun je als vrouw in een korte broek op je werk komen? (Antwoord: ja, mits het een keurig exemplaar is dat bij voorkeur gecombineerd wordt met een goed gestreken bloes). Doorzichtige lange broeken over een bikini thong mogen, heb ik begrepen, maar op Ibiza, niet in Birmingham. Blote voeten zijn alleen toegestaan op publieke plaatsen als ze perfect gepedicuurd zijn en in prachtige sandalen zitten. (Dat geldt ook voor mannen). En op teenslippers staat de doodstraf.

...