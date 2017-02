Historische tussenkomst van vicepresident Pence redt Betsy DeVos

Het was volgens historici van het parlement de eerste keer dat een vicepresident een ministernominatie uit de brand moest slepen.

Nadat de Republikeinse senatoren Lisa Murkowski uit Alaska en Susan Collins uit Maine hadden aangekondigd dat ze Betsy DeVos niet competent vonden en dat ze bijgevolg tegen haar kandidatuur zouden stemmen, eindigde de stemming op 50-50. In dat geval kan de vicepresident de bepalende stem uitbrengen, en dat deed Mike Pence ook.

Miljardair Betsy DeVos (59), een ondernemer uit Michigan, geldt als voorstander van privaat onderwijs en wordt zeker door de Democraten beschouwd als iemand die het openbaar onderwijs wil schaden.

Ze heeft geen enkele praktische ervaring in het schoolwezen, en bleek tijdens haar ondervraging in een Senaatscommissie ook niet heel veel theoretische kennis te hebben. Zo dacht ze dat IDEA, het systeem dat voorzien is voor gehandicapte kinderen, optioneel was, in plaats van opgelegd.

