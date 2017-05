Hillary Clinton start met 'Onward Together' eigen politieke beweging

'Ik heb de afgelopen maanden nagedacht, tijd doorgebracht met mijn familie - en ja, ook wandelingen in het bos gemaakt', schreef voormalige presidentskandidate Hillary Clinton op Twitter. 'We lanceren 'Onward Together' om mensen aan te moedigen om betrokken te geraken, zich te organiseren of zich zelfs kandidaat te stellen.'

Op de website van de beweging staat een oproep tot fondsenwerving, en een missietekst. ''Onward Together' moet de visie naar voren brengen die bijna 66 miljoen stemmen kreeg bij de laatste verkiezingen', klinkt het. 'Burgerengagement op elk niveau staat centraal in een sterke en bruisende democratie. De afgelopen maanden hebben we gezien wat mogelijk is wanneer mensen samenkomen om pesterijen, haat, leugens en verdeeldheid te verwerpen, en op te staan voor een eerlijker, meer inclusief Amerika.'

De website haalt de voorbeelden aan van de vrouwenmarsen, de luchthavens waar mensen immigranten verwelkomen en de 'town halls' waar 'Amerikanen hun stem laten horen als nooit tevoren.' De beweging roept op tot passie en vastberadenheid in de gevechten die gevoerd moeten worden, 'en die energie mee te nemen naar 2017, 2018, 2020 en later.' In 2020 vinden de volgende presidentsverkiezingen plaats.

Onward Together zal groepen ondersteunen die strijden tegen discriminatie of de Democraten steunden bij de presidentsverkiezingen, aldus Clinton op Twitter. Ze voegt toe dat gouverneur Howard Dean, die in 2004 kandidaat was voor de Democratische voorverkiezingen, zal deelnemen aan het nieuwe initiatief.

'Dit jaar is niet geworden wat ik had verwacht, maar ik weet nog steeds waarvoor ik strijd: een zachter, genereuzer en inclusiever Amerika. Laat ons vooruit gaan!', aldus de Democrate nog, die momenteel werkt aan een boek over haar nederlaag bij de presidentsverkiezingen, dat in de herfst moet uitkomen.