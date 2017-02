'Het valt af te wachten of een Russisch-Amerikaanse samenwerking meer is dan een wensdroom van Assad'

'Ik ben trots op wat ik gedaan heb', zei Barack Obama in het interview met The Atlantic-journalist Jeffrey Goldberg dat Knack in april vorig jaar publiceerde. De voormalige Amerikaanse president had het niet over het economisch herstel na de financiële crisis, de ziekteverzekering of het klimaatakkoord van Parijs. Hij had het over zijn beslissing om Syrië niet aan te vallen, ondanks het feit dat de Syrische president Bashar al-Assad met zijn aanvallen met saringas in de stad Goutha de beruchte 'rode lijn' had overschreden. In 2012, een jaar voor de aanval in Goutha, had Obama gezegd: 'Als we de indruk krijgen dat er chemische wapens zullen worden gebruikt, is dat voor ons een red line. Als die overschreden wordt, verandert alles.' Maar de president, die vandaag in toenemende mate kritiek krijgt voor zijn softe buitenlandpolitiek, deed niets. Volgens die critici had de oorlog in Syrië helemaal anders kunnen lopen. De toenmalige Franse premier Manuel Valls was zeer ontgoocheld in O...