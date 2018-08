Het narcisme van progessief Amerika: 'De Democratische partij is een lege doos'

Mark Lilla is een man met een missie. Als professor politieke wetenschappen en historicus aan de prestigieuze Columbia University geldt hij als het prototype van de Amerikaanse liberals: progressief-liberale intellectuelen die met hun ideeën richting geven aan de Democratische Partij. Lilla is ervan overtuigd dat de Democraten al tientallen jaren geleden de verkeerde weg zijn ingeslagen door hun aandacht volledig op minderheden te richten. Op die manier hebben de liberals de blanke arbeidersklasse in de steek gelaten, betoogt hij in The Once and Future Liberal, het pamflet waarmee hij de Democratische Partij weer op het goede pad hoopt te krijgen.

