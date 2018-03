Naomi Skoutariotis Redactrice Knack.be analyse

Het laatste hoofdstuk van Merkel: 'Vanuit politiek oogpunt heeft ze de verkeerde beslissing genomen in de vluchtelingencrisis'

Merkel IV is ingezworen, maar de Duitse bondskanselier is verzwakt. Zowel binnen haar partij, in de nieuwe Duitse regering, als in Europa. Een analyse.