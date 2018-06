'Het is neokoloniaal om asielcentra in Noord-Afrika te eisen'

Qua cijfers is de vluchtelingencrisis van 2015 ver weg, maar politiek staat het migratie weer bovenaan de Europese agenda. Dat komt door het cynische schaakspel met als pionnen de boten Aquarius en Lifeline, die vol met geredde migranten en vluchtelingen in verschillende EU-landen niet mochten aanmeren. Bovendien voeren de radicaal-rechtse en populistische regeringen in Italië en Oostenrijk de druk op en ligt Angela Merkel in Duitsland onder vuur over migratie.

