'Het is hoog tijd voor een wapenembargo tegen Israël'

Sommige problemen zijn zo groot dat het nog moeilijk is om te zien wat een oplossing zou kunnen zijn. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is zo'n kwestie. De voorbije zeventig jaar staan bol van bloedvergieten langs beide zijden, mislukte vredesprocessen, terreur, mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden, bezetting, onderdrukking, burgerdoden...

Het lijkt evident dat er uiteindelijk een onderhandelde oplossing moet komen. Maar net dat lijkt vandaag meer dan ooit een illusie. Terwijl in Jeruzalem feestelijk de nieuwe Amerikaanse ambassade onthuld werd, vielen gisteren aan de grens met de Gazastrook meer dan vijftig doden en vele honderden gewonden bij Palestijnse protesten.

Al weken trekken tienduizenden Palestijnen uit de Gazastrook naar de omheining die hen insluit en al meer dan elf jaar deel is van een illegale blokkade door Israël. Ze demonstreren in wat zij de 'Grote Mars van de Terugkeer' noemen: een langgerekte aanklacht tegen het uitblijven van een oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen die zeventig jaar geleden uit hun dorpen verjaagd werden door Israëlische milities. De demonstraties zelf hadden al die weken een relatief vreedzaam karakter met sit-ins, concerten en speeches. Al waren er ook Palestijnse provocaties met stenen en molotovcocktails. Het Israëlische leger reageerde van aan de andere kant van de omheining telkens weer buiten elke proportie.

Israëlische soldaten schoten week na week met scherp zonder dat er een bedreiging was die dat rechtvaardigde. Er vielen de voorbije zeven weken zo al zeker 42 doden en duizenden gewonden. En gisteren was er dan die dramatische dag met naar verluidt nog eens 52 doden in nog geen 12 uur. Het doden van protesterende Palestijnen door het Israëlische leger is een brute schending van het internationaal recht.

Het soort wonden en de gebruikte munitie doen een aantal van de executies door Israëlische scherpschutters zelfs verdacht veel lijken op oorlogsmisdaden. Vele gewonden hebben extreme schade aan botten en lichaamsweefsel, of hebben grote wonden tussen 10 en 15mm die wellicht verder zullen infecteren en mogelijk kunnen leiden tot amputatie of verlamming. Het hoge aantal verwondingen aan de knieën is bijzonder verontrustend. Het lijkt er sterk op dat het Israëlisch leger op deze manier opzettelijk levenslange verminkingen wil veroorzaken.

Als zo'n openlijke mensenrechtenschendingen voor het oog van de hele wereld ongestraft blijven is er geen hoop op nieuw perspectief voor de burgers van de Bezette Palestijnse Gebieden en voor de burgers van Israël. Nog voor we aan de grotere, structurele vraagstukken beginnen die decennialang gewoekerd hebben, moet een einde komen aan dergelijk geweld dat buiten elke proportie is en aan de voortdurende straffeloosheid die telkens weer nieuwe kiemen aandraagt voor het volgende drama.

Als het om allerlei redenen te complex is voor de internationale gemeenschap om echt stappen te ondernemen voor een vredesproces, laat ze er dan alvast een punt van maken om niet langer bij te dragen aan het geweld dat we de voorbije weken gezien hebben. Dat kan niet langer alleen in woorden. Ondanks herhaalde veroordelingen, bleven de gepantserde Israëlische militairen orders krijgen om met scherp op ongewapende Palestijnse demonstranten te schieten. Naast veroordelingen is er dus meer actie nodig. Het is hoog tijd dat er een omvattend wapenembargo wordt afgekondigd tegen Israël: geen wapens en geen militair materieel meer leveren zolang deze mensenrechtenschendingen aanhouden.

De Verenigde Staten engageerden zich om de komende tien jaar voor 38 miljard dollar militaire steun aan Israël te geven. Voor een koerswijziging kunnen we wellicht niet meteen rekenen op de huidige Amerikaanse machthebbers. Maar ook lidstaten van de Europese Unie (EU) leveren wapens en militair materieel aan Israël. De EU zou - voor eens - het voortouw moeten nemen, haar eigen gemeenschappelijke regels voor wapenexport respecteren, en alle wapenexport naar Israël opschorten. Laat ons naar de bevoegde Belgische excellenties kijken om alvast de EU hierover op één lijn te krijgen.