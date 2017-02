'Het idee dat je voor de waarheid beter bij politici kunt zijn dan bij journalisten is pas echt fake news'

Na de Amerikaanse presidentsverkiezingen deden er talloze theorieën de ronde die de onverwachte overwinning van Donald Trump probeerden te verklaren. Was het besluit van FBI-directeur James Comey om kort voor de verkiezingen Hillary Clinton nog een keer op de korrel te nemen haar fataal geworden? Had 'The Donald' zijn overwinning te danken aan de boze blanke kiezers in de rust belt states waar de werkgelegenheid in de industrie al sinds de jaren zeventig afbrokkelt, evenals de lonen? Of kwam het wellicht doordat de kiezers van de nieuwe president zich bij hun keuze hadden laten leiden door onzinberichten die al dan niet door buitenlandse trollen waren gefabriceerd?

