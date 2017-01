Het grote plan van China

In het azuren water van de Zuid-Cinese Zee ligt nu al zestien jaar een roestig scheepwrak, bewaakt door een handvol Filipijnse soldaten en een hond. Het zoute water vreet de romp weg. Intussen is de 'BRP Sierra Madre' talloze keren opgelapt met stalen balken en platen. Honderd mijl verderop ligt een koraalrif, dat in die zestien jaar ook behoorlijk werd vertimmerd. China liet een legertje baggerboten aanrukken, hoogde het op, legde een landingsbaan aan en installeerde er geavanceerde luchtdoelraketten. Het is maar een van de recente zetten van de Chinezen in het schaakspel om de dominantie in Oost-Azië.

...