Het gevecht om de realiteit: Trump en zijn 'alternatieve feiten' versus de pers

De eerste dagen van een president hebben altijd een hoog chaos-gehalte. De posten zijn nog niet ingevuld, of wanneer ze ingevuld zijn, zijn de ministers nog niet door de Senaat geconfirmeerd. Donald Trump, die in de loop van zijn campagne vele dingen beloofd had die hij op zijn eerste dag in het ambt zou doen, kan niet helemaal op volle snelheid starten, al deed hij maandag erg zijn best om via presidentiële besluiten impact te hebben. Hij haalde een streep door het Trans-Pacific Partnership (TPP), hij schrapte ontwikkelingshulp waar die abortus ondersteunt, zowel de uitvoering ervan als raadgeving errond (dat is een terugkeer naar de oude situatie, die onder president Ronald Reagan werd gestart), en hij beval een aanwervingsstop voor de overheid, met uitzondering van het leger. De Republikeinen in de Senaat gaven hun verzet of twijfel rond Rex Tillerson op, Trumps keuze voor de post van minister van Buitenlandse Zaken. CIA-baas Mike Pompeo werd met enige vertraging geconfirmeerd.

