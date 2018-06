'Het enige wat die dubbele nationaliteit mij bezorgt, is een identiteitscrisis'

Mijn familielid, die we omwille van veiligheidsredenen niet bij naam zullen noemen, is een fervente Erdoganfan met een dubbele nationaliteit, het type dat haar fanatieke meningen nogal graag op Facebook verkondigt. Ook haar liefde voor haar sultan deelde ze in de vorm van een foto aan het Turkse ambassade in Brussel. Daarop staat ze glimlachend en gedetermineerd met het stembriefje in haar handen, op het punt om het in de bus te steken. Op haar post zet ze de puntjes op de 'i' met de hashtag #devam, een steunbetuiging aan Zijne Majesteit Recep Tayyip Erdogan.

...