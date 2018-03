Het duistere nationalisme in de VS dreigt China, Rusland en Iran dichter bij elkaar te brengen

Zwarte haviken cirkelen boven het Witte Huis, hopend dat president Donald Trump hen naar binnen zal fluiten. De haviken hebben één belangrijke karaktertrek met elkaar gemeen: ze delen de wereld op in goed en slecht, en zien zich als hoeders van het Amerikaanse wereldwijde leiderschap. Ze schuwen de confrontatie niet, maar lopen in tegenstelling tot de neoconservatieven niet warm voor waarden als democratie en vrijhandel. Hun wereldbeeld is binair, offensief, emotioneel. En dat zal niet zonder gevolgen blijven.

...