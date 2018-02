Heropbouw Irak gaat 72 miljard euro kosten

'Op basis van een evaluatie van Iraakse en internationale deskundigen, denken wij dat de totale behoeften voor de heropbouw van Irak tot 88,2 miljard dollar (71,9 miljard euro) oplopen,' zei de bewindsman.

Als directeur-generaal van het desbetreffende ministerie zei Qusai Abdelfattah dat er dringend nood is aan een eerste schijf van 22 miljard dollar. De rest van het bedrag is voor de middellange termijn.

Gedurende drie dagen wisselen in Koeweit honderden politici, vertegenwoordigers van ngo's en de privésector van gedachten omtrent de heropbouw van Irak. Het land raakte sinds de jaren tachtig al verwoest tijdens opeenvolgende oorlogen. Twee maand geleden maakte Bagdad bekend dat er een eind was gekomen aan de oorlog tegen IS, dat begin 2014 een derde van het land controleerde.