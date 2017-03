Live Herlees: verkiezingsdag in Nederland

08:47

Geert Wilders: 'Nederland is niet van iedereen'

Het laatste debat voor de Nederlandse verkiezingen is dinsdag uitgedraaid op een keiharde confrontatie tussen PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher en PVV-leider Geert Wilders over de vraag van wie Nederland eigenlijk is. Asscher stelde dat Nederland van iedereen is, maar daar was Wilders het duidelijk niet over eens.

"Woodstock-teksten. Nederland is van de Nederlanders", aldus de PVV-leider. Hij verwees naar de Turkse Nederlanders die zaterdag in Rotterdam protesteerden. Volgens Wilders was Nederland "inderdaad van iedereen" geweest als zij met de Nederlandse vlag hadden staan zwaaien en het hadden opgenomen voor het land waar zij wonen.