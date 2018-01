Live Herlees: Trump belooft staatsburgerschap voor 1,8 miljoen ongedocumenteerde immigranten

02:02

Korte geschiedenis

De State of the Union-toespraak is een grondwettelijke verplichting. In artikel 2 sectie 3 staat geschreven dat president 'van tijd tot tijd het Congres zal informeren over de Staat van de Unie en hen zal adviseren over maatregelen die hij nodig en doelmatig acht.' Sinds de derde president, Thomas Jefferson, voldeden presidenten schriftelijk aan die grondwettelijke eis. Maar de 28e president Woodrow Wilson wilde in 1913 aandacht vragen voor zijn beleidsagenda en besloot het Congres weer persoonlijk toe te spreken. Tegenwoordig is het een groot spektakel dat door de president gebruikt wordt om direct het Amerikaanse volk toe te spreken.

De eerste State of the Union-toespraak van Donald Trump vanavond wordt de 83e State of the Union-toespraak die in persoon is voorgedragen door de zittende president voor beide huizen van het Congres.

De eerste State of the Union-toespraak die live op televisie werd uitgezonden, was op 4 januari 1965 van Lyndon B. Johnson.