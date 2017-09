Live HERLEES: Merkel krijgt vierde termijn, Grote Coalitie krijgt zware klappen, AfD derde partij

18:52

Merkel: 'Hadden op beter gehoopt, maar hebben doel bereikt'

Angela Merkel wordt feestelijk ontvangen in het Konrad Adenauerhuis in Berlijn, ondanks het feit dat de partij zware verliezen heeft geleden. De partij behaalt de tweede slechtste uitslag in haar geschiedenis. 'We hadden natuurlijk op een betere uitslag gehoopt, maar we hebben de strategische doelen gehaald. We zijn nog steeds de grootste partij na een moeilijke regeerperiode. We hebben het mandaat van de kiezer gekregen om een regering te vormen. Dat zullen we ook doen', aldus Merkel. 'Dat we na twaalf jaar als regeringspartij nog steeds de grootste zijn, is een fantastische prestatie. We hebben het signaal van de AfD-kiezer begrepen', aldus Merkel.

In haar speech geeft Merkel al aan dat ze een strenger beleid zal voeren tegen illegale migratie en dat ze de vluchtelingenroutes wil beter wil beheersen. Bovendien wil voor meer binnenlandse veiligheid zorgen, zegt de Bondskanselier. Het ziet er dus naar uit dat Merkel een meer conservatieve en rechtse koers zal varen in Duitsland. Wat de gevolgen voor de Europese Unie zijn, is momenteel nog niet erg duidelijk. De AfD is in ieder geval geen felle voorstander van de Europese Unie.