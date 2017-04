Live Herlees: Emmanuel Macron of Marine Le Pen wordt de nieuwe Franse president

23:34

Macron wil" breken met systeem" dat al dertig jaar geen antwoorden meer geeft

"De uitdaging is niet om tegen wie dan ook te stemmen, maar om te beslissen om met het systeem te breken dat al ruim dertig jaar geen antwoorden meer geeft op de problemen van dit land". Dat zei Emmanuel Macron zondagavond tegen zijn aanhang. Centrumkandidaat Macron is, volgens de exitpolls, als eerste uit de eerste ronde van de Franse presidentskandidaten gekomen.

Macron begon zijn toespraak met een dankwoord voor de kiezers. "Deze zondag 23 april heeft het Franse volk gesproken. Nu ons land een onuitgegeven moment van zijn geschiedenis meemaakt, getekend door terreur, economische en ecologische uitdagingen, sociaal lijden, heeft het op een mooie manier geantwoord door massaal te gaan stemmen." Macron dankte ook zijn tegenkandidaten, voor wie hij applaus vroeg.

Daarna dankte hij zijn aanhang. "In een jaar tijd hebben we het gezicht van de Franse politiek veranderd. Ik zal nooit de koppige wil, de energie van duizenden onder u vergeten. Sinds een jaar heeft u, overal in Frankrijk, deelgenomen aan het lot van de natie, hebt u getoond dat de hoop geen droom was, maar een echte wil. U heeft uw dagen opgeofferd en als dat niet volstond ook uw nachten. Ik ben u deze avond verschuldigd en ik ben me daar van bewust".

"Ik zal er de komende twee weken alles aan doen omdat we samen zoveel mogelijk steun rond mijn kandidatuur verzamelen. Vanaf deze avond is de uitdaging niet op tegen wie dan ook te stemmen, maar om te beslissen om het systeem dat al ruim dertig jaar lang geen oplossingen biedt voor de problemen van dit land tot op het bot af te breken. De uitdaging is om een nieuwe pagina van ons politiek leven te beginnen en om ervoor te zorgen dat iedereen zijn plaats vindt in Frankrijk en in Europa."

Macron wil werken aan een regeringsmeerderheid, "met nieuwe gezichten, nieuwe talenten".