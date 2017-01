Live HERLEES Donald Trump is officieel president van de Verenigde Staten

01:55

Op komst: My Way

My Way is Donald Trumps favoriete lied en hij zal tijdens het bal op dat nummer dansen.

Zoals veel bij Trump: het is controversieel. Hij had Paul Anka, de tekstschrijver, gevraagd om het te zingen met een aangepaste tekst, maar Anka had andere verplichtingen. Het lied is vooral bekend van Frank Sinatra en diens dochter Nancy Sinatra vindt het maar niets dat Trump haar vader gebruikt. Gedenk de eerste zin, zei ze in een interview: "And now, the end is near".

My Way is een Engelse bewerking van Comme d'Habitude, van Claude François. Het werd met de tekst van Paul Anka in 1969 een hit voor Sinatra.

Het werd een van de meest bekende liederen van Sinatra maar hijzelf was er volgens een andere dochter, Tina, verre van dol op. Het nummer was echter zo succesvol dat hij niet kon nalaten het tijdens concerten te zingen.