Herdenkingsplechtigheid voor slachtoffer van geweld in Charlottesville

In Charlottesville, in de Amerikaanse staat Virginia, is woensdag een herdenkingsplechtigheid gehouden voor Heather Heyer. De 32-jarige vrouw was zaterdag om het leven gekomen toen een extreemrechtse actievoerder inreed op een groep tegenbetogers. Daarbij raakten nog negentien anderen gewond