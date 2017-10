Herboren Al-Qaeda lokt Europese jihadi's

Terwijl de glorie van de IS gedoemd was te verdwijnen, bleef Al-Qaeda altijd in Syrië aanwezig. Samenwerking tussen de twee bleek geen succes. Maar Al-Qaeda wachtte geduldig af en ging verscheidene verbonden aan, onder meer met het Nusra-front. Tegenwoordig is Al-Qaeda actief als Hayat Tahrir al-Sham (HTS) en mag het zich de grootste jihadbeweging van Syrië noemen. Thuisbasis is de provincie Idlib, die grotendeels onder controle van de groepering staat. HTS zou ruim 31.000 manschappen tellen, onder wie ook Europeanen.

