Helft van Irakezen die vluchtten voor IS zijn naar huis teruggekeerd

Meer dan de helft van de Irakezen die in eigen land op de vlucht waren geslagen voor het geweld van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS), is intussen naar huis teruggekeerd. Dat blijkt uit statistieken van de Internationale Organisatie voor de Migratie (IOM). Het is voor het eerst sinds 2014 - het jaar waarop IS begon grondgebied te veroveren - dat de terugkeerders de resterende ontheemden in aantal overstijgen.

Eind december waren er nog altijd 2,61 miljoen ontheemden in Irak, maar was het aantal teruggekeerde mensen opgelopen tot 3,22 miljoen. Die ommekeer in de cijfers komt er kort nadat Bagdad had bekendgemaakt dat de terreurgroep IS uit alle stedelijke centra was verdreven.

'Het feit dat de Iraakse soldaten grote gebieden onder controle hebben gekregen is een belangrijke factor. De veiligheid is toegenomen', zegt Sandra Black, de woordvoerster van IOM in Irak.

Het merendeel van de ontheemden in Irak is nog altijd afkomstig uit de noordelijke provincie Ninive, met Mosoel als hoofdstad. Die stad vormde negen maanden lang de inzet van een hevige strijd tussen IS en het Iraakse leger, dat daarbij steun kreeg van paramilitaire eenheden. Begin juli slaagden de Iraakse troepen er uiteindelijk in om Mosoel te bevrijden.