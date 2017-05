Helft kandidaten République En Marche is vrouw

De politieke groepering van de verkozen Franse president Emmanuel Macron, La République en Marche, heeft donderdag haar kandidatenlijst voor de parlementsverkiezingen van juni voorgelegd. De lijst is nog niet exhaustief. Voorlopig telt zij 428 kandidaten, zei secretaris-generaal Richard Ferrand van En Marche in Parijs. De helft van de kandidaten is vrouw. Zoals door Macron beloofd, telt de lijst veel kandidaten die politiek neofiet zijn: "52 procent" van de kandidaten (222 of 223) is politiek gezien nog een onbeschreven blad.

En Marche had zich tot doel gesteld donderdag al de volledige lijst van 577 kandidaten (het aantal kiesdistricten in Frankrijk) te presenteren. Dat schema werd overhoop gehaald door late kandidaturen, zoals die van oud-premier Manuel Valls (van de PS), en de noodzaak om geïnteresseerden degelijk te screenen. Valls zal overigens niet op de En Marche-lijst prijken. De beweging van Macron gaat evenwel in diens kiesdistrictt geen tegenkandidaat presenteren.

De 39-jarige Macron hoopt vanuit het niets - zijn beweging telt uiteraard nog geen enkel zitje in de assemblée - naar een parlementaire meerderheid te schieten. Daarvoor rekent hij op steun van de media en op het feit dat de twee klassieke partijen zwaar aan het eroderen zijn.

Middenveld

Macron lanceert zijn legislatief offensief vanuit een enorm bevolkt (maatschappelijk) middenveld, met de helft van de kandidaten geplukt uit het "maatschappelijk middenveld"'. Dat middenveld is, net als REM zlf, "links noch rechts". Van alle kandidaten tot dusver zijn er slechts 24 die hun parlementszitje moeten verdedigen: allen zijn overlopers van de PS, die na de mislukte passage in het Elysée van Francois Hollande volgens analisten op sterven na dood is.

Maar naar verluidt lopen er ook bij Les Républicains, ten prooi aan interne strijd, politici rond die op een "signaal" wachten om de Rubicon over te steken naar REM-land. De nog zowat 150 open kandidaturen zullen tegen woensdag ingevuld zijn, verzekerde Ferrand.