Heftige bosbranden in Californische wijnstreek laten apocalyptische scenes na

Oktober staat in Californië bekend als een beruchte maand voor bosbranden. Maar dat is doorgaans vooral in het zuiden van de staat, waar het warmer en droger is, en waar de zogenaamde Santa Ana-winden het vuur verspreiden. De wind komt van landinwaarts over de heuvels en bergen en is zeer droog: daarmee wakkert het kleine vuren aan zodat die uitbreiden tot grote, mogelijk catastrofale bosbranden.

