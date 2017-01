'Heeft Nigel Farage de mensen van Trump een volstrekt karikaturaal beeld van de Unie aangepraat?'

Als Barack Obama de deur van het Witte Huis achter zich dichttrekt, wordt hij opgevolgd door een man die moeilijk meer van hem kan verschillen. Naar wat die man wil doen met de macht die hij in handen krijgt, is het raden. Donald Trump toonde zich tijdens zijn campagne en ook als president-elect zo onvoorspelbaar en grillig dat de indruk bestaat dat we straks in een andere wereld wakker worden.

...