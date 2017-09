'Heeft Groot-Brittannië niet altijd iets lachwekkends gehad?'

Met Boris Johnson als minister van buitenlandse zaken heb je een uithangbord dat zegt: als je maar lol hebt. En daar zul je mij niks tegen horen inbrengen. Maar als zijn Brexitbeleid zich beperkt tot 'have my cake and eat it', terwijl iedereen weet dat de gebaksdoos in Brussel staat, dan draagt dat niet bij aan de ontwikkeling van internationaal ontzag voor de Britse natie. Ik hoor tenminste niemand in Brussel zeggen: 'Wauw, die Britten hebben het op een rijtje, die weten wat ze willen met de Brexit.' Of: 'Geen wonder dat ze een wereldrijk bestuurden met zo'n eersteklas ambtenarenapparaat.'

