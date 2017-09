Heeft een Jamaica-coalitie wel zin voor Angela Merkel?

SPD-voorman Martin Schulz had al meteen na de dreun die de Duitse kiezer aan hem en zijn partij had uitgedeeld een heldere analyse klaar. Jarenlang regeren met Angela Merkel had ervoor gezorgd dat zijn partij zich nooit duidelijk als linkse partij had kunnen profileren. Dat was niet alleen schadelijk geweest voor zijn eigen troepen, maar ook voor de politieke gezondheid van het hele land. Want als kiezers geen duidelijk links-rechtsverschil zien tussen de democratische partijen van het centrum zoeken ze hun heil in de extreme rand. 'Wat Duitsland nodig heeft,' concludeerde Schulz, 'is een polarisering tussen links en rechts. Daarvoor gaan wij zorgen vanuit de oppositie.'

...