Hawaï dient klacht in tegen hervormd inreisverbod Trump

De advocaten van de staat dienden de daartoe benodigde documenten bij de rechtbank in.

Procureur-generaal Douglas Chin bestempelde het nieuwe decreet van Trump als niets meer of minder dan een "moslimban 2.0". "Onder het voorwendsel van de nationale veiligheid is het net zoals voorheen doelbewust gericht tegen migranten en vluchtelingen". Trump had maandag een nieuwe verordening voor een herzien inreisverbod ondertekend, nadat hij met een eerste decreet bakzeil had gehaald voor de rechtbank.

Delen Het nieuwe inreisverbod zal vanaf 16 maart in werking treden.

Het nieuwe inreisverbod zal vanaf 16 maart in werking treden. Dan mogen mensen uit de overwegende moslimlanden Iran, Jemen, Libië, Syrië, Somalië en Soedan minstens 90 dagen lang de VS niet binnen, indien ze niet beschikken over een greencard of een geldig visum van voor de vankrachtwording van het inreisverbod. Het programma voor het opnemen van vluchtelingen wordt tegelijkertijd 120 dagen stopgezet.

Tegen het oorspronkelijke decreet werden tientallen klachten ingediend, ook door Hawaï. Uiteindelijk weigerde het hof van beroep in San Francisco de regering toestemming te geven om het inreisverbod in te voeren.