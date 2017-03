'Haviken rondom Donal Trump roepen op tot een cyberoorlog of een precisieaanval tegen lanceerinstallaties'

Langs de geopolitieke breuklijn tussen China en de Verenigde Staten kan het op vier plaatsen tot een uitbarsting komen: in de Zuid-Chinese Zee, in Taiwan, in de Oost-Chinese Zee en op het Koreaanse schiereiland. Die confrontatie tussen de twee grootmachten is mijns inziens erg waarschijnlijk. De vraag is vooral waar die confrontatie zal starten, en dan hangt veel af van het gedrag van kleinere landen die proberen de protagonisten tegen elkaar uit te spelen. Wordt Noord-Korea de stoorzender, zoals Corcyra in de aanloop naar de Peloponnesische Oorlogen tussen Athene en Sparta, Messina aan de vooravond van de Punische Oorlog tussen Rome en Carthago, of Servië aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog?

