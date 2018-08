Handelsoorlog houdt aan: China neemt maatregelen tegen Verenigde Staten

Een eerste rondje invoerheffingen was er op 6 juli, toen met heffingen op zowat 34 miljard dollar aan goederen. Daar komt nu zowel aan Amerikaanse als aan Chinese kant een pakket van 16 miljard dollar bij. Met het extra pakket zal Washington vanaf middernacht Amerikaanse tijd (donderdag 6.01 uur in België) een invoerheffing van 25 procent hebben op in totaal 1.000 Chinese producten.

Vooral goederen die hebben genoten van 'oneerlijke handelspraktijken', worden geviseerd. Het gaat bijvoorbeeld om zonnecellen, computers, elektrische machines en microprocessoren. Maar ook landbouwmateriaal, telescopen en helikopters staan op de lijst. China heeft de Amerikaanse heffingen telkens beantwoord met eigen heffingen van eenzelfde omvang. Zo zijn er invoerheffingen op ongeveer 650 producten, zoals Amerikaanse soja, runderen, varkens, fruit, noten, auto's, whiskey en motorfietsen.