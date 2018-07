Handelsoorlog escaleert: VS plannen nog meer invoerrechten op Chinese producten

De Verenigde Staten hebben een lijst opgesteld met 200 miljard dollar aan Chinese producten waarop ze bijkomende invoerrechten dreigen te heffen vanaf september. Dat heeft de Amerikaanse handelsvertegenwoordiging (USTR) bekendgemaakt.

'Als gevolg van de vergeldingsmaatregelen van China en het niet veranderen van zijn praktijken, heeft de president de USTR bevolen om het proces op te starten om invoerheffingen van 10 procent op te leggen op een bijkomende 200 miljard dollar aan Chinese importen', zegt handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer. De lijst met getroffen producten telt bijna 200 pagina's en bevat onder meer voedingsproducten, chemische producten, mineralen, tabak, elektronica en kantoorartikelen.

Afgelopen vrijdag werden nog Amerikaanse invoerheffingen van 25 procent ingevoerd voor 34 miljard dollar (29 miljard euro) aan Chinese producten. Met de nieuwe heffingen drijven de Amerikanen de handelsspanningen met China verder op de spits.

China reageert inmiddels woest op de nieuwe handelsbelemmeringen, en beschuldigt de Verenigde Staten ervan de handel tussen de twee landen te willen 'vernietigen', aldus de Chinese onderminister van Handel, Li Chenggang. Het Chinese ministerie van Handel dreigde al met represailles als de heffingen er komen. Die zijn 'totaal onaanvaardbaar'. Het 'irrationele' gedrag van Washington schaadt 'China, de wereld en henzelf'.

'Niemand komt als winnaar uit handelsoorlog'

'Deze manier van werken verstoort de gang van de economische mondialisering en vernietigt de economische wereldorde', aldus Chenggang. 'Het is een wat chaotisch moment voor de internationale handel. Bedrijven in de twee landen gaan verliezen lijden. Niemand komt als een winnaar uit een handelsoorlog. Samenwerken is de enige juiste optie voor China en de Verenigde Staten.'

Waarnemers waarschuwen voor een escalatie van een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld, met ernstige gevolgen voor de wereldeconomie. China roept de internationale gemeenschap op in overleg samen te werken om 'de regels van de vrijhandel en het multilaterale handelssysteem te verdedigen'. Er komt ook een extra klacht bij de Wereldhandelsorganisatie WTO.