Hamas verwerpt Israëlisch onderzoek naar Gaza-oorlog

Volgens Hamas-woordvoerder Hazem Qassem is het Israëlisch onderzoek naar de gebeurtenissen op 'Zwarte Vrijdag' 'onredelijk' en heeft het 'geen legale of politieke betekenis of waarde'.

Israël kreeg veel kritiek voor een aanval op Gaza om een ontvoerde soldaat te redden. Daarbij doodde het leger op 1 augustus 2014 meerdere Palestijnse burgers: volgens het leger waren het er 70, maar een mensenrechtenorganisatie spreekt van 154 burgerslachtoffers. De dag wordt 'zwarte vrijdag' genoemd.

De procureur-generaal van het Israëlische leger heeft gisteren de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt. Het besluit is dat het leger een 'duidelijk militair doel' had. Volgens mensenrechtengroepen stond het bevrijdingsplan van het leger disproportioneel geweld toe, maar dat wordt in het rapport ontkend.