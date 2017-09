Hamas bereid om controle over Gazastrook op te geven voor gesprekken met Fatah

Het islamistische Hamas meldde het nieuws zelf via een zondag gepubliceerde mededeling. Hamas is bereid het gesprek aan te gaan over de samenstelling van een 'verzoeningsregering' - waarbij het de controle over Gaza opgeeft - en de organisatie van nieuwe parlementsverkiezingen.

Mahmoed Abbas en de Palestijnse Autoriteit zijn al sinds 2007 in conflict met Hamas, nadat de islamistische organisatie de controle veroverd had over de dichtbevolkte landstrook nabij de Israëlisch-Palestijnse grens. Tot op heden draaiden pogingen tot verzoening of het vormen van een regering van nationale eenheid voor beide Palestijnse gebieden uit op een mislukking.

Concreet zegt Hamas het administratieve orgaan dat Gaza bestuurt te willen ontbinden. Een consensusregering moet dan de macht uitvoeren. De gesprekken met Fatah zouden dan onder Egyptische bemiddelingen plaatsvinden.

De toenadering komt er nadat Fatah - dat de steun krijgt van het Westen - de druk opgevoerd had op Hamas. Zo schroefde Israël eerder dit jaar bijvoorbeeld op vraag van Abbas de elektriciteitsvoorziening voor Gaza terug. Hij wilde niet langer alleen opdraaien voor de rekening. Mensenrechtenorganisaties waarschuwden nadien voor de gevolgen voor de zowat 2 miljoen inwoners.

Via Twitter zei de Hamas-woordvoerder dat 'Hamas hoopt dat de broeders van Fatah zich bereid zullen tonen om onvoorwaardelijke onderhandelingen te starten'.

'Positief nieuws'

Fatah reageert van haar kant voorzichtig op het aanbod tot verzoening van het rivaliserende Hamas. Mahmoed al-Aloul, lid van het centraal comité van Fatah en vicevoorzitter van de partij, bestempelde op de Palestijnse radio de aankondiging als 'positief nieuws'. Maar hij blijft sceptisch over het sluiten van een akkoord tussen de twee rivaliserende partijen.

'Wat we toe nu toe gehoord hebben, is positief en ik hoop dat het klopt', zei hij. 'We willen een einde maken aan de verdeeldheid, maar we willen niet overhaast te werk gaan in onze reactie op dit nieuws. Er zijn nog te veel details die we moeten aanpakken op basis van vorige akkoorden.' Hij wil afwachten en zien hoeveel bepalingen van eerdere akkoorden toegepast kunnen worden.