Half miljoen gevallen van cholera in Jemen

Vorige maand nog noemde hulporganisatie Oxfam de cholera-epidemie in Jemen met 360.000 bevestigde gevallen van besmetting, de ergste uitbraak ooit van deze infectieziekte.

In de hardst getroffen gebieden van Jemen bleek het aantal cholerabesmettingen even af te nemen eind vorige maand, maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er over het hele land nog vermoedelijke besmettingshaarden (onder meer besmet drinkwater) waardoor er ongeveer 5000 besmettingen per dag bijkomen.

De nieuwe gevallen van cholera worden vooral in de recent getroffen gebieden gesignaleerd.

Gezondheidswerkers niet betaald

Slechte sanitaire omstandigheden en verstoringen in de aanvoer van schoon drinkwater hebben de snelle verspreiding van de ziekte in het door burgeroorlog geteisterde land in de hand gewerkt.

Volgens de WHO heerst er ook een tekort aan medicijnen en zijn 30.000 gezondheidsmedewerkers in Jemen al een jaar lang niet meer uitbetaald.

'Het medisch personeel moet in onmogelijke omstandigheden werken', zegt directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. 'Duizenden mensen zijn ziek en er zijn onvoldoende ziekenhuizen, medicijnen of schoon water. Deze artsen en verplegers zijn de ruggengraad van de gezondheidszorg in Jemen. Hun lonen moeten dringend betaald worden zodat ze verder kunnen gaan met het redden van levens.'

De WHO geeft steun in de vorm van medicatie en ander hygiënisch materiaal. Ook worden er behandelingscentra opgetrokken waar cholerapatiënten terecht kunnen voor verzorging.

'Wij verzoeken de Jemenitische overheid, en iedereen die een rol kan spelen, om tot een politieke oplossing te komen voor dit conflict dat de Jemenieten niet veel langer kunnen dragen', zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus. 'Deze mensen hebben vrede nodig om hun leven en hun land terug te kunnen opbouwen.'