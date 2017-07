Haïti krijgt na meer dan twintig jaar opnieuw eigen leger

Na meer dan twintig jaar wordt er in Haïti opnieuw werk gemaakt van een nieuw leger. De Haïtiaanse regering heeft een rekruteringscampagne gelanceerd voor mannen en vrouwen, schrijft BBC dinsdagavond. Het leger in Haïti werd na een militaire coup in 1995 ontbonden.